Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 26 août 2022 au Palais de Carthage, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, qui a remis au chef de l’Etat un message écrit du Premier ministre japonais.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur les relations historiques d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le Japon, ainsi que les moyens de les développer et de les diversifier.

Cité dans le communiqué, le chef de l’Etat a fait part de la disposition de la Tunisie à offrir un climat d’investissement approprié aux hommes d’affaires japonais et à créer des opportunités économiques prometteuses dans différents domaines.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a évoqué le projet de création de la “Cité médicale à Kairouan” et le projet de dessalement des eaux de mer dans le sud tunisien, exhortant la partie japonaise à contribuer au financement de ces projets.

Saïed a également saisi l’occasion pour discuter avec le ministre nippon de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique “TICAD 8”, qui se déroule les 27 et 28 courant à Tunis.