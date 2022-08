Le président de l’Association japonaise pour le développement économique de l’Afrique (AFRICO), Tetsuro yano, a annoncé, vendredi 26 août 2022 à Tunis, la signature de plusieurs accords entre la Tunisie et le Japon pour la réalisation de 4 projets dans le secteur de la santé.

Lors d’une conférence sur ” le développement de projets dans le secteur médical et de la santé en Afrique ” organisée en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), Yano a ajouté que ces projets concernent le transfert de la technologie japonaise moderne dans le secteur médical et de santé en Tunisie.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a précisé, pour sa part, que le premier projet s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre la société tunisienne Unimed et l’entreprise tunisienne Gcube et consiste en le transfert de la technologie japonaise de fabrication des tests rapides de dépistage de Covid-19 en Tunisie et l’exportation de ces tests vers les pays africains.

Le deuxième projet porte sur la construction d’un centre de formation en Tunisie pour la formation des cadres médicaux et paramédicaux, tunisiens et africains, en matière d’exploitation des technologies adoptées par une entreprise japonaise pour le développement de traitement des maladies cardiaques.

Le troisième projet financé par le Japon, consiste à mettre en place un service de laboratoires regroupant toutes spécialités d’analyses médicales à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Le quatrième projet consiste à mobiliser un groupe d’experts japonais dans le domaine de la santé pour la formation des cadres médicaux dans la manipulation de plusieurs nouvelles technologies de santé.

Mrabet a affirmé que ces projets seront suivis par une autre série de projets entre les deux pays dans le domaine de la santé.