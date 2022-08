Un millier d’entreprises, à travers 1 794 points de vente, participent à la saison des soldes d’été 2022, qui a commencé le 4 août 2022 et durera officiellement 6 semaines.

La part de lion revient comme d’habitude, au secteur du prêt-à-porter, lequel participe avec 1 073 points de vente, représentant 59,8% du nombre total de commerces, contre 356 points de vente pour le secteur de la chaussure (19,8%), tandis que la participation des parfumeries, des opticiens et des commerçants de meubles est estimée à 20,4 %, selon un communiqué publié le 20 août par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le Grand Tunis occupe la première place (56%) en termes de nombre d’entreprises participant aux soldes avec 387 autorisations et 1 000 points de vente (56%), les régions du sud (17%), les gouvernorats du centre et du Sahel (14%) et le Nord (13%).

Les services de contrôle ont relevé, depuis le début de la saison des soldes, le 4 août, ont relevé 64 infractions économiques, dont 40 contraventions dans le secteur du prêt-à-porter, six dans le secteur de la chaussure, quatre dans le secteur de l’électroménager et le reste dans différents secteurs.

Les infractions portent notamment sur des remises illégales (18), le non-respect des exigences de l’affichage des prix, l’affichage du prix initial et celui après la réduction et la facturation.

Durant les soldes d’été, les consommateurs devraient bénéficier de baisses de plus de 20% sur la marchandise proposée.