Un accord entre le Japon et le ministère tunisien de la Santé a été signé à Tunis, mardi 16 août 2022, portant sur l’octroi d’un don de dispositifs médicaux visant à soutenir les efforts du département de la Santé dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus et en prévision de la tenue de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique “TICAD 8”, prévue les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Au cours de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke Shimzu, et de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement ‘PNUD) en Tunisie, Céline Moyroud, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a rendu hommage au Japon et au PNUD pour leur contribution agissante en vue de faire réussir “TICAD 8”, qui permettra de hisser le niveau de partenariat nippo-africain, notamment dans le domaine de la santé.

Il a affirmé, à cette occasion, le souci de son ministère d’assurer les meilleures conditions pour accueillir les participants à cet important événement international.

Pour leur part, l’ambassadeur du Japon et la représentante du PNUD ont exprimé leur disponibilité continue à renforcer la coopération et le partenariat avec la Tunisie dans ses différents programmes de développement.