Une séance de travail consacrée aux préparatifs à la mise en place à l’approche de la saison des pluies s’est tenue mardi 16 août 2022 au gouvernorat de Sidi Bouzid.

La séance a été l’occasion d’effectuer une mise à jour sur le plan régional contre les catastrophes naturelles et d’examiner les moyens de faire bon usage des ressources humaines et matérielles disponibles, outre l’identification des dangers potentiels et des bassins d’eau prenant forme avec chaque précipitation.

Un programme spécial a également été élaboré pour aménager les zones ceintures de protection des villes et des villages contre les inondations. Il a été convenu dans ce sens de démarrer l’opération de nettoyage du réseau égouts, des blocs de terre, de dépoussiérer les bords des routes et appliquer les décisions relatives aux constructions anarchiques érigées aux abords des cours d’eau.

Les participants à cette séance de travail ont appelé les délégués de la région à s’entretenir avec les membres des comités locales de lutte contre les catastrophes naturelles, afin d’inspecter les zones à risque et entreprendre les interventions techniques nécessaires.

A noter que le gouvernorat de Sidi Bouzid est classé au troisième degré en termes de risque de catastrophes naturelles et avait déjà été exposé à plusieurs épisodes d’inondations dévastatrices ayant causé des dégâts majeurs au cours des années 1959, 1969, 1973, 1990 et 2010.