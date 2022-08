Le tirage au sort du calendrier de la première phase du championnat Elite de handball (saison 2022-2023) a été effectué, samedi, à Hammamet.

Le Club Africain, tenant du titre, entamera la défense de son bien en affrontant l’AS Téboubla, tandis que l’Espérance de Tunis, dauphin, débutera face à le SC Moknine.

Le derby de la capitale aura lieu lors de la 10e journée, tandis que le Club Africain a hérité de gros morceaux, lors des trois dernières journées puisqu’il affrontera successivement le CS Sakiet Ezzit, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel.

Selon la Fédération tunisienne de handball, le coup d’envoi de la compétition sera donné le 7 septembre, trois jours avant la finale à rejouer de la coupe de Tunisie de la saison écoulée.

La première phase se jouera en poule unique de 12 équipes en aller et retour (total de 22 matches).

A l’issue de la première phase, les équipes, selon leurs classements respectifs, seront engagées dans les groupes suivants : Play Off 1 (4 équipes), Play Off 2 (4 équipes) et Play Out (4 équipes).

Les deux équipes classées premières de chaque poule Play off de la seconde phase disputeront les finales (Final Four). Les deux équipes classées dernières du Play Out seront reléguées.

Voici le programme de la première journée prévue le mercredi 7 septembre prochain:

AS Téboulba – Club Africain

CHB Jammel – CH Ksour Essef

EM Mahdia – AS Hammamet

CS Hilalien – CS Sakiet Ezzit

SC Moknine – Espérance de Tunis

ESBS Béni Khiar – Etoile du Sahel