La 19e édition de la nuit des étoiles sera organisée vendredi 5 aout 2022 à partir de 19h jusqu’à minuit à la cité des sciences de Tunis.

Plusieurs volets d’animation et des stands variés seront organisés par la société astronomique de Tunisie, l’association jeunes sciences de Tunisie, l’association des jeunes astronomes, l’association africaine du développement du géospatial, l’association tunisienne de l’aéronautique.

Le programme de cette manifestation comprend plusieurs conférences scientifiques qui seront données par des conférenciers de Tunisie, des USA, de France et du Maroc. Parmi les thèmes proposés figurent, la terre et les changements climatiques et l’application de l’intelligence artificielle dans le spatial et la planétologie spatiale.

Le prix du billet a été fixé à 5 dinars.