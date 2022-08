Pour la deuxième édition de Tatwir, Doc House lance l’appel à six projets de films longs métrages documentaires. La date limite des soumissions est fixée au lundi 29 août 2022 avant minuit.

Les projets seront sélectionnés par un jury professionnel et les participant.e.s retenu.e.s bénéficieront d’une résidence de six jours avec deux accompagnateur.ice.s internationaux du 26 Septembre au 1 Octobre 2022 ainsi que de sessions d’accompagnement en ligne durant la phase de développement et de sessions de réseautage avec des organisations et des plateformes internationales qui appuient la création documentaire et avec des professionnel.le.s tunisien.ne.s. internationaux.les du 5 au 9 décembre 2022.

Une bourse de développement de 4 500 DT sera accordée pour chaque projet.

Le règlement et les modalités de participations sont disponibles sur ce lien https://cutt.ly/WZh1i57

“Doc House” est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion du documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord. Son objectif est de promouvoir la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et ce, en adoptant une approche inclusive soutenant la créativité et la diversité.

Son projet Tatwir vise à encourager la production de documentaires de création en Tunisie en accompagnant des documentaristes tunisiens dans le développement de leurs projets de films. Les projets sélectionnés bénéficient d’une bourse d’écriture et d’un accompagnement dans la phase de recherche et d’écriture de leur projet de documentaire de création par des professionnel.le.s de renommée internationale.