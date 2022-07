La création d’une Académie de tennis par Ons Jabeur a été au centre d’une réunion tenue, vendredi, par le ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Déguiche, avec l’entraîneur de la championne de tennis, Issam Jallali, et son préparateur physique, Karim Kammoun, a annoncé le ministère dans un communiqué.

La réunion a permis de discuter des possibilités de créer une académie visant à soutenir et développer davantage le tennis et à mettre en valeur les talents émergents pour la formation de futurs champions dans les deux sexes, et ce en coordination avec les parties concernées

La mise en place d’espaces sportifs pour le public dans les quartiers à forte densité et dans les zones frontalières a également été évoquée afin de généraliser la pratique du sport pour tous notamment chez les femmes.

La réunion a également permis de discuter des préparatifs engagés par la Tunisie en prévision de l’organisation en octobre prochain du Tournoi international de tennis, doté de 250 mille dollars.