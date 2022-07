Le parcours d’Olfa Kilani, fondatrice de Kyto Prod, une gamme de produits cosmétiques et d’amincissement, est le moins qu’on puisse dire atypique.

Il est exceptionnel en ce sens qu’elle a choisi d’oser l’aventure du privé en abandonnant une carrière de professeur en biotechnologie à l’université.

Elle a préféré l’aventure du privé au confort, à la sécurité et à la stabilité de la fonction publique, en vue de réaliser ses rêves, et en brisant la chaîne de la dépendance au poste.

Olfa Kilani a suivi ses études en Tunisie, puis en France où elle a décroché un DEA (diplôme d’études approfondies) à l’université de Metz, et un doctorat à l’université Champagne Ardenne.

De retour en Tunisie, elle a soutenu une thèse de doctorat au Centre de biotechnologie de Sfax, puis a travaillé sur une molécule appelée kitozène.

A l’époque, elle avait travaillé sur deux axes : la recherche scientifique proprement dite, et la valorisation de la recherche appelée transfert technologique et qui permet de passer de la recherche en laboratoire à l’industrialisation. Elle a pu bénéficier du cours du programme européen offrant formations et coaching pour les aspirants entrepreneurs et a pu élaborer son business plan. « Aujourd’hui, de nombreux universitaires le font, reste que la seule différence est la concrétisation. Personnellement, j’ai eu foi en mon idée et j’y ai énormément travaillé ».

Pour Olfa Kilani, le but ultime de la science est d’améliorer la vie des Hommes. « Nous ne faisons pas des recherches pour les mettre dans les tiroirs ou publier des articles dans des revues spécialisées pour promouvoir notre carrière professionnelle ».

D’où l’idée de passer du labo au business et à Kyto Prod, ce qui lui a permis de découvrir tout un monde : banquiers, économistes, expert et administratifs qui, eux, utilisent un autre jargon que celui scientifique. Ils parlent argent, affaires, partenariats, intérêt… « Je me suis sentie à l’aise dans ce monde-là, et j’ai réalisé combien cela me manquait dans mon monde universitaire ».

Parler, enseigner, c’est beau, mais changer la vie des autres, c’est encore mieux. Et c’est le choix qu’Olfa Kilani a fait à travers Kyto Prod, et c’est l’utilité de son produit et sa confiance en elle-même et la réussite de son projet qui ont convaincu ses financeurs qui ont investi dans l’idée et le projet.

Olfa Kilani vient de lancer sa première gamme de produits cosmétiques et d’amincissement après avoir auparavant lancé “fertilisant plantes en sol et sous serre, bio-conservateur fruits en chambres froides, bio-conservateur dans les grandes surfaces et les ménages, ainsi que des produits paramédicaux.

A.B.A

