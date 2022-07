Vingt-cinq (25) entreprises privées tunisiennes participent au Salon international des produits naturels et biologiques “BioFach”, qui se déroule du 26 au 29 juillet 2022 à Nuremberg en Allemagne.

Cette participation est organisée par l’Agence de Promotion des investissements agricoles en collaboration avec la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK).

A cette occasion, un pavillon de 104 m2 a été aménagé afin de permettre aux exposants tunisiens de promouvoir leurs produits bio biologiques frais et transformés tels que les dattes, l’huile d’olive, le miel, les plantes médicinales et aromatiques, les huiles essentielles et les légumes et fruits, indique l’APIA.

L’objectif de la participation tunisienne à BioFach qui est considéré comme l’un des plus grands salons internationaux de de l’agriculture biologiques, est de suivre les avancées du secteur dans le monde et d’en tirer profit.

Il s’agit également d’éclairer les opérateurs tunisiens concernant les opportunités d’exportation des produits tunisiens à l’étranger et de leur permettre d’établir des partenariats dans ce sens.