Sanofi Consumer Healthcare permet un meilleur autosoin pour vous, votre communauté et pour notre planète. Nous améliorons la qualité de vie grâce à un meilleur accès à la santé, à une meilleure productivité et à une prise en charge autonome pour tous. Chez Sanofi, nous pensons que la santé est entre vos mains.

Le 24 juillet marque chaque année la Journée internationale de l’autosoin, qui vise à sensibiliser le public sur l’importance de prendre soin de soi-même en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À cette occasion, Sanofi Consumer Healthcare a réitéré son engagement à aider les gens à mener une vie saine et productive en rappelant à toutes et à tous que “la santé est entre leurs mains”.

Aujourd’hui, plus que jamais, la possibilité de prendre soin de notre santé et de celle des autres est entre nos mains.

Le rôle de Sanofi Consumer Healthcare est d’encourager et de faciliter l’amélioration de l’autosoin pour les personnes en apportant aux populations du monde entier des produits inspirés par les consommateurs et basés sur la science. Nous plaidons et travaillons pour une meilleure connaissance de l’autosoin afin d’éduquer, de soutenir et de donner aux gens les moyens de prendre soin d’eux-mêmes, de leur communauté et de notre planète.

Nous sommes attachés à cette approche car la recherche a montré que l’autosoin apporte d’énormes avantages aux personnes et à leurs communautés, tels qu’une meilleure qualité de vie, une productivité accrue et un allègement de la pression sur un système de santé déjà très sollicités.

Des recherches récentes ont montré par exemple, que les politiques d’autosoin et les produits d’autosoins représentent un gain annuel mondial de 22 millions d’années de vie en bonne santé (QALY), une mesure des résultats des interventions de santé qui prend en compte à la fois la durée de vie et la qualité de vie1. Grâce à l’autosoin, on économise chaque année 40,8 milliards de jours de travail dans le monde1.

Sanofi Consumer Healthcare estime qu’il est encore plus important d’encourager l’autosoin sûr et responsable depuis la pandémie de COVID-19, car il joue un rôle important dans la protection de la santé publique et l’efficience des systèmes de santé. Il a été démontré que, dans le monde entier, l’autosoin permet aux systèmes de santé d’économiser environ 119 milliards de dollars par an (chiffre qui devrait atteindre 178,8 milliards de dollars).1 Il a également permis d’économiser 1,8 milliard d’heures de travail des médecins, ce qui signifie qu’ils ont plus de temps pour se concentrer sur des affections plus complexes qui ne peuvent pas être autogérées.1

Nous sommes fiers que notre portefeuille mondial de produits couvre le traitement de la douleur, le bien-être digestif, le bien-être physique et mental, les allergies, la toux, le rhume et la grippe, ce qui entraîne des avantages considérables pour les individus et la société.

Dans ce sens, Dr. Feirouz Ellouze, Directrice Générale des Laboratoires Sanofi Consumer Health Care North East Africa a affirmé que : « En Tunisie, Sanofi Consumer Healthcare est déterminé, en partenariat avec les acteurs de santé et les représentants des consommateurs, à promouvoir un autosoin responsable par l’éducation et l’investissement dans les technologies pharmaceutiques et digitales. À ce titre, notre unité de production à Mégrine est un atout majeur pour mettre à la disposition des consommateurs tunisiens et africains des produits de qualité, sûrs et efficaces ».

Sanofi a pour vocation de soutenir les gens afin de relever leurs défis en matière de santé. Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale axée sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements innovants pour combattre la douleur et soulager la souffrance. Nous soutenons ceux qui souffrent de pathologies rares et les millions de patients atteints de maladies chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l’innovation scientifique en solutions de santé dans le monde entier.

