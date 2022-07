La cheffe de gouvernement, Najla Bouden, a pris part lundi 25 juillet 2022 à la troisième session de l’Assemblée générale de la plateforme africaine pour des villes propres (ACCP) qui se tient du 25 au 29 courant à Tunis en prévision de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique “TICAD 8”, prévue à Tunis les 27 et 28 août prochain, indique la présidence du gouvernement sur sa page facebook.

Dans une allocution prononcée à distance, Bouden est revenue sur l’intégration de 8 villes tunisiennes dans la plateforme africaine pour des villes propres en l’occurrence Tunis, Sousse, La Marsa, El Mourouj, Al-Nour, Beni Khaled, Djerba et Tabarka invitant d’autres villes tunisiennes et africaines à rejoindre prochainement cette plateforme.

Cette plateforme, soutenu par le ministère japonais de l’environnement et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, a pour objectif de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en matière de création de villes propres, de promouvoir les investissements et une meilleure gestion des déchets en Afrique.

La cheffe de gouvernement a rappelé que la Tunisie a inscrit l’environnement parmi ses priorités, indiquant que le gouvernement œuvrera au cours de la prochaine étape à mettre en oeuvre les actions prévues dans le cadre de “la vision Tunisie 2035” qui donne davantage d’importance à l’économie circulaire et l’économie verte de manière à lutter contre la pollution, à favoriser la maîtrise d’énergie et la bonne gestion des ressources naturelles ainsi qu’à développer les systèmes de production et de consommation propres et durables et la réduction des risques de catastrophes naturelles.

Les assemblées de l’ACCP sont organisées “tous les trois ans” parallèlement à la tenue de la TICAD, selon la plateforme. La première session de l’ACCP s’est tenue en 2018 au Maroc et 2019 au Japon.