Le Gouvernement vient d’autoriser la construction et l’exploitation d’une ligne électrique aérienne de haute tension en 150 kV reliant le poste électrique de haute tension de Thyna au poste haute tension de la station de dessalement d’eau de mer de Sfax, en vertu d’un arrêté de la Cheffe du Gouvernement, publié dans le JORT du 22 juillet courant.

Ce décret autorise les agents du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie et ceux de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ainsi que l’entreprise contractante à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées au siège du gouvernorat de Sfax.

Les travaux de réalisation de la Station de dessalement de l’eau de mer de Gargour (Sfax Sud) ont été lancés, en avril 2022, après un retard de plusieurs années dû entre autres à des soupçons de corruption qui ont été soulevés à propos de ce projet.

La station de dessalement de Sfax est d’une capacité de 100 mille m3 par jour dans une première phase, et de 200 mille m3 par jour dans une deuxième phase. Ce projet permettra de fournir de l’eau potable de bonne qualité et d’améliorer les conditions de vie de 900 mille habitants.