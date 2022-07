Une terre domaniale agricole d’une superficie de 223,5 hectares, abritant une oliveraie et des terrains vagues et située entre les délégations de Béni Khaled et Korba (gouvernorat de Nabeul) vient d’être récupérée par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La restitution à l’Etat de ce domaine fait suite à une décision d’expulsion émise par les ministères des Domaines de l’Etat et de l’Agriculture, pour cause de ” mauvaise gestion ” de la part de l’entreprise qui exploitait le terrain, explique le directeur régional des domaines de l’Etat à Nabeul, Tarek Ben Salem.

L’Office des terres domaniales (OTD) a pris en charge le terrain récupéré jusqu’à ce qu’il sera exploité de nouveau