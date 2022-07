“Le forum économique des Tunisiens du monde permettra de promouvoir la contribution des hommes d’affaires tunisiens établis à l’étranger dans les efforts de développement en Tunisie”, souligne Nahed Ben Yahia, directrice générale de l’Office des Tunisiens à l’étranger.

Dans une allocution prononcée au nom du ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, à l’ouverture du forum économique des Tunisiens du Monde (Zarzis, Tunis, Bizerte), jeudi 21 juillet 2022, Ben Yahia indique que le forum sera une occasion pour faire connaître aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) le climat d’affaires dans leur pays et les opportunités d’investissement.

Elle assure que le gouvernement incite les ministères et les entreprises publiques à organiser des rencontres et des forums afin de prendre connaissance des préoccupations des investisseurs tunisiens résidents à l’étranger et faciliter leur intégration dans la vie économique en Tunisie et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures urgentes visant la relance de l’économie nationale et l’exécution du plan de développement 2023-2025.

” L’objectif étant de renforcer la participation des hommes d’affaires tunisiens résidents à l’étranger dans les efforts de développement inclusif et durable du pays “, a-t-elle dit.

Le forum vise aussi à renforcer la relation de confiance entre les investisseurs et les structures chargées de promouvoir l’investissement à travers la simplification des procédures et la réduction des délais par l’usage des outils de communication, ajoute-t-elle.

L’intervenante a également mis l’accent sur la nécessité d’accompagner les Tunisiens résidents à l’étranger dans la réalisation de leurs projets notamment en cette période difficile que traverse le pays.

Le forum économique des Tunisiens du Monde est organisé dans le cadre de la semaine du migrant créateur tunisien, qui se tient du 18 au 22 juillet en cours à la cité de la culture à Tunis.