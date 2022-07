Selon le président de l’Autorité marocaine de régulation de l’électricité (ANRE), Abdellatif Bardach, la puissance installée en énergie électrique a augmenté de 116 MW en 2022, rapporte MAP.

Elle est « la résultante de l’adoption d’autres sources d’énergies renouvelables telles que le parc éolien de Oualidia (36 MW) et les centrales solaires de Zagora et de Missour (40×2 MW) », explique le patron de l’ANRE devant la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement…

Toutefois, à propos de la production d’électricité, Bardach reconnaît que les centrales électriques fonctionnant au charbon prévalent toujours, en ce sens qu’elles réalisent 67,6% de la production totale, à laquelle vient s’ajouter la production à base de diesel (2,6%) et de gaz (8,3%). Ainsi, en 2021, la part de l’énergie thermique a dépassé les 78% de la production globale.

Quant aux énergies renouvelables, leur part s’est élevée à 19,5% du mix électrique, et que les importations via les lignes d’interconnexion entre le Maroc et l’Espagne ont contribué à hauteur de 1,6% de l’énergie injectée, cite MAP.