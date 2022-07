” Une enveloppe de 30 millions de dinars a été réservée aux projets de digitalisation et de la sécurité informatique “, annonce Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s’exprimait à l’ouverture du forum national sur la science ouverte ” Open Science ” organisé les 19 et 20 à Tunis.

Il a fait savoir qu’un appel d’offres a récemment été lancé pour l’élaboration d’un système informatique spécifique à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, comme premier pas vers la digitalisation.

” Le nouveau système informatique permettra de regrouper toutes les données relatives aux étudiants, chercheurs, enseignants et autres établissements d’enseignement et de recherche “, a-t-il expliqué.

Quant au deuxième projet, il consiste en la création d’un serveur cloud pour protéger toutes les données du secteur en ligne, assure le ministre, pour qui le développement du système d’informations permettra de renforcer le partenariat entre les chercheurs tunisiens et de créer une plateforme unique d’échange des données aux niveaux régional et international.

Dans ce contexte, Moncef Boukthir souligne que le centre de calcul El-Khawarizmi, créé depuis 1976 et ayant pour mission de gérer les systèmes informatiques des universités tunisiennes, mérite d’être soutenu étant donné le manque de ressources financières et humaines.

Justement, la directrice générale du Centre de calcul El-Khawarizmi, Saoussen Krichen, a indiqué que les participants discuteront pendant deux jours les moyens d’échanger, de manière sécurisée, les informations en se basant sur l’open-data.

Pour sa part, le directeur général du réseau de recherche et d’éducation des Etats arabes (ASREN- Arab States Research and Education Network), Youssef Tarman, dira que le principe de la science ouverte permet aux chercheurs d’accéder à des données détaillées à travers des applications connectées aux satellites.