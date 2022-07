Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tataouine (sud-est de la Tunisie), ainsi que les différentes délégations de la région tentent de mobiliser tous les moyens mis à leur disposition (tracteurs et citernes pour transporter l’eau) pour approvisionner en eau les habitants de la région dans le cadre d’une campagne de lutte contre la soif.

Il s’agit de faire face à une situation qui se caractérise par une sécheresse qui sévit depuis trois saisons, une pénurie d’eau dans les ” Majels ” et les bassins, outre les coupures d’eau au niveau du réseau de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Selon des données du CRDA à Tataouine, quelque 2 700 familles de 79 villages des différentes délégations de ce gouvernorat s’approvisionnent en eau potable, à travers des associations d’intérêt collectif, dont seulement 5 s’approvisionnent grâce à leurs propres puits.

Les autres groupements, au nombre de 25, comptent sur le réseau de la SONEDE qui devient de plus en plus incapable d’assurer le pompage continu de l’eau à travers des canaux de 433 km en raison de la pénurie d’eau, la vétusté du réseau et la hausse du nombre des clients outre le taux de perte élevé, témoignent des habitants.

Pour faire face au problème de la rareté des ressources en eau dans la région et la capacité limitée du commissariat à assurer l’entretien des bassins (pas plus de six bassins par an), il est nécessaire recourir notamment, au dessalement des eaux saumâtres dans la région d’ El Waara qui a bénéficié d’un réseau d’abreuvement pour le bétail, outre l’intensification des campagnes visant à limiter les pertes et à favoriser l’économie d’eau.

En attendant une gestion plus ambitieuse des problèmes de l’eau dans la région, le commissariat régional de développement agricole et les délégations de la région ont mobilisé leurs citernes et tracteurs pour distribuer l’eau et faire profiter, gratuitement, les familles nécessiteuses et les citoyens titulaires de cartes de soin ou de cartes à tarifs réduits.