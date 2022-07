L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle les gouvernements tunisien et algérien à entériner “les principes de liberté de circulation, de séjour, de travail, de propriété, outre l’annulation des barrières douanières, non douanières et frontalières”.

Dans un communiqué publié samedi 16 juillet 2022, le patronat tunisien appelle également à encourager l’investissement commun et à instaurer la liberté d’investissement dans les secteurs économiques, mais aussi à faciliter l’accès au financement par les établissements financiers.

L’organisation patronale insiste sur la nécessité d’élaborer un accord global de libre-échange entre les deux pays et la libération complète des monnaies des deux pays dans les transactions économiques et dans le tourisme, et ce après un accord des institutions officielles concernées sur un taux de change unique.

Il s’agit aussi d’impulser la coopération dans tous les secteurs à valeur ajoutée dont en particulier le secteur des énergies renouvelables et les technologies de communication, en plus d’accorder davantage d’intérêt au tourisme et aux prestations fournies aux citoyens des deux pays.

L’UTICA estime aussi impératif de se pencher sur le développement des régions frontalières et l’instauration de zones de libre-échange dans ces régions, notamment à travers la création de zones industrielles de pointe dans ces régions frontalières pour attirer de projets innovants directs et communs.