Une belle foule en fête portant les couleurs de notre belle Tunisie… C’est un grand moment de joie qu’a vécu ce vendredi 15 juillet l’avenue Habib Bourguiba en se transformant pour célébrer en grande pompe le retour de celle qui a fait voyager, vibrer et rêver tout un peuple avec ses performances sportives et ses exploits internationaux … Nous avons nommé Ons Jabeur.

Après des mois d’absence durant lesquels elle est devenue la 1ère joueuse de tennis tunisienne, arabe et africaine à remporter non pas un mais deux tournois WTA 500 et 1000, à accéder à la finale d’un tournoi du Grand Chelem et à atteindre la 2ème place mondiale du classement WTA.

Notre championne a en effet foulé les terres de sa mère patrie, direction un lieu mythique : le Théâtre Municipal en plein cœur de Tunis, où elle a été invitée par son partenaire l’opérateur national Tunisie Telecom, à rencontrer ses fans.

Une matinée riche en émotions, joie et gratitude durant laquelle partage, légèreté et remerciements régnaient en maîtres. D’autant plus que, Tunisie Telecom a appelé les Tunisiens et les Tunisiennes à prendre part à ces retrouvailles grandioses et à partager un moment fort en couleur avec leur chère Ons.

Des retrouvailles … au cœur de l’Histoire

Une fois les grandes portes du théâtre franchies, place à une immersion dans le monde du « Made in Ons ». Son visage si expressif tapissait les murs rappelant les moments inoubliables vécus lors de ses compétitions sportives, le tout menant à un livre d’or où chacun pouvait de sa plume déclarer son soutien, son encouragement ou tout simplement : Merci Onstounes.

Une fois arrivée au cœur du théâtre, Ons Jabeur entourée de ses trophées, a été accompagnée par Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, et de Hela Goucha, directrice exécutive communication commerciale et corporate de TT en présence d’un parterre de médias nationaux et internationaux, de partenaires et d’invités privilégiés dont la famille et l’équipe sportive de la championne.

Lassâad Ben Dhiab a remis à Ons Jabeur le livre d’or signé par les présents à cette cérémonie, en déclarant : « Comme tous les Tunisiens, Nous sommes très fiers de notre championne Ons avec laquelle nous partageons les valeurs de la persévérance et d’excellence portées par le sport de haut niveau. Grace à son labeur, Ons Jabeur a élevé haut notre étendard tunisien au-delà des frontières, elle est devenue un modèle de réussite auprès de la jeunesse tunisienne, une idole. BRAVO chère Ons !».

Notre championne Ons Jabeur au cœur même de la capitale, sur le balcon du théâtre municipal, acclamée et scandée par un peuple fier, un peuple heureux d’avoir (re)vu sa championne.

L’hymne national chanté en cœur par Ons et son public. Moment solennel pour tous les présents, petits et grands, du balcon à l’avenue, tous ne faisaient plus qu’un. Ons Jabeur leur adressa ses mots de remerciements : simples, modestes, émouvants et partagea la force et la motivation reçues grâce à eux.

Emue, Ons Jabeur a tenu à déclarer : « Je remercie amplement mes fans qui sont venus très nombreux à ma rencontre. Je tiens aussi à remercier mon sponsor Tunisie Telecom pour son soutien indéfectible et pour avoir organisé ces retrouvailles grandioses dans un moment très émouvant et mémorable que je n’oublierai pas ».

En clôture de cette matinée forte en émotions Héla Goucha la Directrice Exécutive de la Communication à Tunisie Telecom a souligné : « Ons est simplement magnifique, aujourd’hui elle nous a fait vivre des moments exceptionnels comme elle seule sait le faire, en nous témoignant son attachement à la patrie. De notre côté, en tant que fans et en tant que sponsor, nous lui souhaitons le meilleur et tous les succès et trophées à la hauteur de ses talents et ambitions. Tunisie Telecom ne peut que s’enorgueillir de voir son logo porté par Ons Jabeur à travers le monde. Ons nous a donné bien plus qu’elle n’imagine. Mille mercis Championne !»