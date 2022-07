Environ 30 000 hectares des domaines de l’Etat ont été consacrés à des projets socioéconomiques depuis 2016, en plus d’un millier d’hectares supplémentaires qui seront mobilisés pour de nouveaux projets durant les trois années à venir. C’est ce qu’a fait savoir, mercredi 6 juillet 2022, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières Mohamed Rekik.

Intervenant lors d’un atelier sur ” L’aménagement territorial et le réservoir foncier ” organisé à Tunis en présence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarah Zaafrani, Rekik a déclaré que son département œuvre à mettre en place les mécanismes à même d’optimiser l’exploitation des biens domaniaux pour un meilleur rendement économique, une plus forte valeur ajoutée et une meilleure compétitivité de l’économie nationale.

Toujours selon lui, près de 1 250 complexes résidentiels ont été érigés sur des domaines de l’Etat sur une superficie globale de près de 12 000 hectares, permettant ainsi à près de 150 000 familles de réaliser leur rêve d’acquérir un logement.

Dans le domaine agricole, Rekik souligne que près de 500 000 hectares de terres domaniales sont exploités par plus de 50 000 personnes sans que leurs situations ne soient régularisées.

Rekik a en outre mis l’accent sur le lien étroit entre l’aménagement territorial et le domaine foncier, soulignant l’importance de prendre en considération les spécificités du foncier pour garantir sa bonne gestion.

Il a indiqué que son département a entamé le recensement et la réévaluation des actifs immobilisés matériels de l’Etat, dans le cadre du projet de relance économique du gouvernement.