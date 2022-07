La Chambre nationale des établissements de collecte, de transfert et de traitement des déchets médicaux dangereux a décidé de suspendre ses activités, à partir du 15 juillet 2022 jusqu’à satisfaction de leurs revendications, dont le paiement de leurs redevances estimées à 4,8 millions de dinars (MDT) auprès des établissements hospitaliers.

“Le ministère de la Santé a été appelé, à plusieurs reprises, à payer ses redevances, sans aucun résultat et à annuler tous les procès d’infractions relatives aux quantités collectées depuis mars 2020”, indique la Chambre dans un communiqué publié mardi 5 juillet 2022.

Elle appelle également le ministère de l’Environnement à satisfaire les revendications des professionnels du secteur, à savoir permettre à toutes les entreprises de collecte, de transport et de traitement des déchets médicaux dangereux de procéder à l’agrandissement nécessaire, de doubler leurs capacité et de stocker temporairement des quantités importantes de déchets issus de la pandémie de Covid-19, recommandant de se conformer à tous les points inclus dans les procès verbaux conclus entre le ministère des affaires locales et de l’environnement et la chambre nationale des établissements de collecte, de transfert et de traitement des déchets médicaux dangereux lors des réunions du 21 juillet 2021 et le 11 janvier 2022.

La Chambre estime nécessaire la mise en place d’un processus participatif dans le travail entre le ministère de tutelle et la Chambre, notamment en ce qui concerne les décisions importantes qui affectent la pérennité des institutions actives dans le secteur et leur rôle vital dans la protection de l’environnement contre les déchets dangereux générés par le secteur industriel.

La Chambre se dit toutefois déterminée à assumer sa responsabilité dans la protection de la santé des citoyens, en particulier avec la hausse des températures et la résurgence de l’épidémie du coronavirus et ce qui pourrait résulter de l’accumulation de déchets issus de la propagation des épidémies et des maladies.