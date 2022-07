Le Tunisien Aymen Bacha (102 kg) s’est adjugé la médaille d’argent de l’épreuve de l’arraché en soulevant 174 kg, lundi 4 juillet 2022, dans le cadre du tournoi d’haltérophilie des Jeux Méditerranées d’Oran 2022.

Il s’agit de la sixième médaille remportée par les haltérophiles tunisiens lors de cette 19ème édition, après celles décrochées par Karem Ben Hnia (-73 kg : 1 or et 1 bronze), Ghofrane Belkhir (59 kg : 1 or) et Nizar Bouhijba (2 bronze).

Grâce à ce nouvel exploit, la Tunisie totalise 25 médailles (5 or, 8 argent et 12 bronze).