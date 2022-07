La Conférence nationale sur la transformation numérique pour le développement des institutions de sécurité sociale, qui s’est tenue les 28 et 29 juin 2022 à Tunis, a débouché sur un nombre de recommandations dont notamment la nécessité pour les gouvernements de promouvoir le cadre légal et organisationnel et la protection des données numériques.

Les participants à cette conférence ont également appelé au développement des politiques sectorielles des mutations numériques en matière de programmes sociaux afin qu’elles répondent au mieux aux normes internationales.

L’accent a été mis à cette occasion sur le parachèvement de l’infrastructure technologique pour qu’elle soit en phase avec les transformations numériques, notamment les plateformes d’identité numérique et la lutte contre la fracture numérique.

Ils ont souligné l’importance de promouvoir les programmes éducatifs et de sensibilisation sur l’usage des technologies pour éviter leur méfaits.

Les institutions de sécurité sociale ont été appelées à mettre en oeuvre les stratégies de transformation numérique en vue de hisser la productivité, garantir la transparence et favoriser les ressources humaines et l’infrastructure nécessaire.