Les organisateurs du Salon parisien Equip’Auto, évènement phare de la rechange, en région EMEA, étaient les invités de la FIPA pour prendre part aux évènements de la 20 ème édition de Tunis Investment Forum (TIF)2022.

La pièce auto en Tunisie : Un secteur prépondérant

Claude Cham, président de la Fédération des Industries des équipements pour véhicules (FIEV) était accompagné de Aurélie Jouve, directrice du Salon. Tous deux ont participé à un panel conjointement organisé par la CTFCI et TAA. Ont pris part à ce panel, Mustapha Ghanmi, DG de FIPA, Khelil Chaibi, président de la CTFCI, ainsi que Ahmed Hentati, PDG de SIA (amortisseurs Autos) et membre de la TAA.

Ce panel tombait à pic car TIF célèbre le cinquantenaire de la loi 72-38, premier régime d’encouragement des entreprises totalement exportatrices. Outre que sur les prix octroyés la veille en récompense aux entreprises les plus méritantes, six sont allés à des équipementiers , principalement électriques pour voitures.

Après le secteur textile, la loi 72-38 a avantagé le secteur de la pièce auto. C’est dire l’importance du secteur en Tunisie lequel regroupe plus de 200 entreprises dont 140 sont totalement exportatrices et emploient 80.000 salariés générant un export de près de 2 milliards d’euros. Ce secteur qui investit dans des équipements modernes, est à un bon niveau de productivité. Et, souvent les entreprises implantées en Tunisie relèvent de groupes mondiaux leaders.

Agglomérer la filière de la rechange

Equip’Auto 2022 signe un coup double car il fait tandem avec le Mondial de l’Auto pour le Paris Automotive Week. Il a choisi pour slogan :’’Réinventer les services à la mobilité’’. Et cela colle parfaitement à l’ambition de ses organisateurs lesquels entendent conforter la filière de la rechange. D’ailleurs Equip’Auto est un Salon B to B , totalement destiné au développement de cette chaine de valeur. Ce salon biennal se donne pour raison d’être entre autres éléments le rapprochement des opérateurs. La filière a encore des gisements de synergies à développer et des convergences marchandes au niveau de la distribution qui peuvent être activées.

La distribution, dans une optique de logique métier gagnerait à optimiser les services rendus à la clientèle. Claude Cham se donne pour ambition de hisser Equip’Autos au rang de Salon international des services à la mobilité connectée, tournant décisif de l’industrie Auto 4.0.

Aurélie Jouve, s’appliquera, pour sa part, à montrer le bien-fondé de la structuration du Salon qui a pris une configuration qui fait place à des compartiments phares. Il y aura un espace animé destiné à l’innovation. On ne négligera pas pour autant le réemploi à qui on dédie un village entier. De même qu’on réserve une grande place au ‘’Garage du Futur’’.

Les marchés français et tunisiens de l’après vente

Il existe des similitudes frappantes entre les deux marchés domestiques. Si en 2008 le parc français présentait un âge moyen de 8 ans au sortir de la crise, il est aux deux tiers à 14 ans, soit pas loin du parc tunisien, Khelil Chaibi dira que les constructeurs cherchent, en vain, à reprendre la main sur ce marché avec les extensions de garantie, point de vue repris par Ahmed Hentati lequel rappelait que les opérateurs indépendants sont souvent fournisseurs des constructeurs, pour la première monte.

K.Chaibi et A. Hentati relèvent que le pavillon national contrairement aux entreprises internationales est limité à la fabrication de quelques pièces d’usure dont les amortisseurs, les batteries, les patins de freins et les filtres. Cependant de même que le relèveront les panélistes tunisiens et ce que confirment leurs invités français, le secteur de ce fait se trouve favorisé pour la production des équipements de série pour les voitures électriques et hybrides.

Rendez-vous à Paris

Equip’Auto se tiendra à Paris du 18 au 22 octobre prochain. Dés le premier jour indiquera Mustapha Ghanmi, la Tunisie sera sous les projecteurs pour une journée de promotion de ses industries Autos. Natahalie Zribi, représentante de Promosalons, chez la CTFCI fait équipe avec les responsables de TAA pour motiver les opérateurs tunisiens . Nous publierons dans un délai imminent l’entretien que nous avons eu Avec Calude Cham et Aurélie Jouve.