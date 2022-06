Le président de la République, Kaïs Saïed, en recevant, lundi 27 juin 2022 au Palais de Carthage, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a appelé à “prendre des mesures immédiates pour rétablir l’approvisionnement en eau et réactiver les associations d’intérêt collectif”, et ce avant d’examiner un éventuel rééchelonnement de leurs dettes.

“Il faut donner des instructions à toutes les parties concernées pour assurer la reprise des activités des associations d’intérêt collectif, déterminer les responsabilités puis examiner la possibilité de rééchelonner ou de baisser les dettes contractées auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)”, invite Saïed, selon une vidéo publiée sur la page de la présidence de la République.

Cette question urgente et vitale devra être résolue vu que les Tunisiens souffrent de soif dans plusieurs régions, en raison de diverses considérations, notamment la politique de gestion de l’eau adoptée et les groupements, ajoute le chef de l’Etat.

Le président de la République estime “inadmissible de voir des Tunisiens se disputer, parfois, à cause d’une flaque d’eau impropre à la consommation”, critiquant le phénomène de coupure d’eau enregistré dans certaines régions et la qualité de l’eau potable dans le réseau de distribution qui oblige les Tunisiens à recourir à l’eau minérale.

Il rappelle également que la Tunisie est dotée de plusieurs lois et possède de nombreux barrages délaissés à cause du manque d’entretien.