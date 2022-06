Après le succès de la 1ère édition, et en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’ATUGE organise, les 5 & 6 juillet 2022, la 2ème édition du Forum des métiers et de l’orientation.

Cette édition, axée sur la digitalisation et la durabilité, se tiendra en format 100% digital pour être accessible à tous les lycéens de toutes les régions.

Au programme :

Ouverture du Forum par le Fethi Sellaouti, ministre de l’Education nationale, et Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

18 panels animés par des professeurs universitaires, des étudiants et des experts métiers, afin d’aider à affiner les choix d’orientation post-bac.

18 universités publiques et privées présentes par des stands virtuels et des sessions en direct avec les participants.

27 Capsules vidéos décrivant les différents métiers et les cursus d’études qui y mènent, ainsi que les capsules bacheliers expliquant les attentes des jeunes.

Le Forum des métiers et de l’orientation a pour objectif de :

répondre aux interrogations des bacheliers et de leurs parents quant aux choix des filières d’études, aux diplômes, aux métiers porteurs et aux tendances dans le monde et en Tunisie ;

contribuer à baisser le taux d’échec en première année universitaire dû notamment au mauvais choix d’orientation post-bac, souvent par manque d’information ;

améliorer l’employabilité des jeunes diplômés en aidant les bacheliers ou les étudiants en reconversion à faire les bons choix ;

permettre aux visiteurs d’interagir avec plusieurs universités qui seront présentes à travers leurs stands virtuels…

Pour participer au Forum, s’inscrire ici : www.atuge.org/fm

Liste des panels proposés :

Métiers à forte employabilité / Métiers de l’Industrie du Futur / Métiers de l’Agriculture et de l’Alimentation / Métiers pour des Bâtiments SMART / Métiers des Sciences Humaines et Sociales/ Métiers du Juridique / Métiers de la Communication, des Médias et du Journalisme / Métiers de la Gestion et du Management / Le Système des Scores / Métiers de la Tech / Métiers du tourisme / Métiers de la Finance et de la comptabilité / Métiers du Marketing et du Digital / Métiers de La Santé / Métiers la Culture et de la Créativité artistique / Les BTS.