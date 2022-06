La sélection nationale masculine de basket-ball se rendra dès lundi prochain dans la capitale rwandaise Kigali pour prendre part à la 2e fenêtre des qualifications pour le mondial FIBA qu’accueillera le Japon-Philippines-Indonésie durant l’été 2023.

Le cinq national ira à Kigali avec son effectif type et au complet grâce notamment au retour des éléments les plus expérimentés dont Radhouane Slimane qui a finalement décidé de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale, Saleh Mejri, Michael Roll, Omar Abeda, Mourad Mabrouk et Makram Ben Romdhane.

Le staff technique national s’est, également, vu renforcé par l’arrivée d’un sélectionneur-adjoint, soit l’australien Liam Flynn et d’un préparateur physique allemand.

La Tunisie ouvrira le 1er juillet prochain face au Cameroun, avant d’affronter le Soudan du Sud le 2 juillet, pour clôturer en défiant le Rwanda le 3 du même mois.

Rappelons que le cinq national disputera le tournoi de Kigali au sein du groupe B composé également du Soudan du Sud, du Cameroun et du Rwanda, qu’il avait rencontrés à l’aller au Sénégal.

Les coéquipiers de Amor Abada seront appelés à Kigali à finir parmi les trois premiers pour se qualifier à la dernière phase des qualifications au mondial FIBA 2023 Co-organisé par l’Indonésie, le Japon et les Philippines, du 25 août au 10 septembre 2023.