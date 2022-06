Dans le cadre du programme de développement du marché pour les PME soutenu par le Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK), la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) en coopération avec Commit Project Partners GmbH, organise une conférence autour de :« L’industrie et la technologie ferroviaire en Tunisie » et ce, le 27 juin 2022 à partir de 09h00, Novotel Hotel, Tunis.

Cette conférence comprendra neuf représentants d’entreprises allemandes offrant des technologies et des solutions durables et intelligentes dans le domaine de l’industrie et de la technologie ferroviaire et sera ouverte aux entreprises, institutions et experts tunisiens du domaine ferroviaire afin de favoriser l’échange entre les experts allemands et leurs homologues tunisiens.

Ci-joint le programme de la conférence.

