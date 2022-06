La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » informe ses actionnaires et le public qu’elle a confié la tenue du registre des actionnaires et la mise en place d’un programme de régulation de l’action SOTETEL à l’intermédiaire « Arab Financial Consultants – AFC», et ce, à compter du 20-06-2022.