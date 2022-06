Enda Tamweel, première institution de microfinance en Tunisie, et Tunisie Valeurs, acteur leader du marché d’intermédiation en Bourse, ont signé, lundi 20 juin 2022, une convention de partenariat, et ce en présence des directeurs des deux institutions.

L’objet de cette convention porte sur de nouvelles coopérations entre les deux institutions dédiées à de nouvelles offres de services en matière d’emprunts obligataires et d’intermédiation en bourse.

Ainsi, Tunisie Valeurs va fournir une assistance à Enda Tamweel dans le cadre d’une levée de fonds de 300 millions de dinars tunisiens sur le marché financier au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 par des émissions obligataires publiques et privées. Le montant prévu pour 2022 avoisine les 100 millions de dinars. « Il s’agit de la deuxième opération de levée de fonds d’une telle envergure auprès de nos investisseurs. Nous restons confiants quant à la réussite de l’Emprunt Enda en dépit de la situation difficile du marché de la dette en Tunisie. Deux raisons qui motivent notre optimisme : la qualité du papier et la notoriété de l’entreprise », a déclaré Walid Saibi, directeur général de Tunisie Valeurs.

« Dans un contexte économique difficile, ce nouveau partenariat va permettre à Enda Tamweel d’impulser une nouvelle dynamique en faveur du développement des activités des micro-entrepreneurs à travers la consolidation et la diversification de ses sources de financement », dira pour sa part Mohamed Zmandar, directeur général d’Enda Tamweel.

Première institution de microfinance du pays, Enda Tamweel intervient depuis plus de 30 ans pour promouvoir le développement économique et social à travers l’inclusion financière des plus vulnérables.

L’institution, qui a servi plus d’un million de personnes depuis sa création, intègre les enjeux de l’émancipation des femmes, du leadership des jeunes et de la promotion du développement durable dans sa stratégie et s’appuie sur la diversité et la flexibilité des prestations qu’elle met en place pour toucher toutes les franges sociales.

Tunisie Valeurs, quant à elle, se positionne comme un acteur clé dans le marché d’intermédiation en Bourse. Sa filiale Tunisie Valeurs Asset Management est le premier gestionnaire du pays par la taille de ses actifs avec une forte présence sur le segment des produits à revenus fixes : les SICAV obligataires, la mise en place -à l’avenir- d’une SICAV monétaire, les FCP mixtes…

S’il témoigne de la confiance portée à Enda Tamweel, ce partenariat réaffirmé également la solidité financière d’Enda Tamweel et l’excellence de ses systèmes de gestion et de gouvernance. Il permettra aux deux parties de développer de nouvelles synergies en vue de créer de nouvelles opportunités pour soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat.

À propos d’Enda Tamweel

Créée par l’organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la microfinance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de 430 000 clients actifs et un encours de plus de 1 000 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 105 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées.

Depuis l’introduction de la microfinance en Tunisie en 1995, Enda Tamweel a servi plus d’un million de personnes et a accordé près de 4 millions de prêts.

Enda Tamweel, première institution de microfinance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau d’agences, apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens.

À propos de Tunisie Valeurs

Fondé en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation en Bourse, de l’ingénierie financière et des Valeurs du Trésor.

Depuis sa création, Tunisie Valeurs a axé son développement sur la proximité avec ses clients. Elle s’est dotée, tout au long des trente dernières années, des équipes et des outils pour fournir à ses clients, locaux et étrangers, des services de haute qualité.

En matière de conseil financier, Tunisie Valeurs a réuni les meilleurs spécialistes dans les métiers de banque d’affaire pour mener les opérations de fusion-acquisition d’introduction en bourse, d’émission obligataire et de restructuration d’entreprises.

Adossée à un réseau de 8 agences et à une équipe de 120 professionnels, Tunisie Valeurs se classe aujourd’hui parmi les plus importants opérateurs de la place.