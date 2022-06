Les premiers estimations des résultats du deuxième tour des élections législatives françaises donnent le mouvement d’Emmanuel Macron en tête avec 225 à 235 sièges, suivi de près avec la coalition NUPES entre 170 et 190 sièges, le Rassemblement National entre 75 et 95 et Les Républicains entre 60 et 75 sièges.

A ce niveau Macron ne bénéficiera pas d’une majorité absolue à l’assemblée (289 sièges) et devra probablement composé à gauche ou éventuellement à droite du côté des Républicains.