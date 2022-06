L’ouverture des unités hôtelières sur leur environnement a fait l’objet d’une séance de travail tenue vendredi 17 juin 2022 par le commissariat régional du tourisme à Monastir, lors de laquelle ont été présentés de nouveaux programmes.

Le commissaire régional du tourisme à Monastir, Faouaz Ben Halima, indique que parmi ces programmes figurent l’abolition, d’ici l’an 2025, de l’usage du plastique dans les hôtels de la région, l’intégration des artisans dans les unités hôtelières, l’organisation de journées touristiques de l’artisanat, des défilés de mode, des séances de dégustation des produits alimentaires du terroir, etc.

Pour sa part, la représentante de l’association “Citoyens actifs pour le développement”, Ameni Gaaloul, parlera à cette occasion d’un projet mis en œuvre en partenariat avec le commissariat régional du tourisme de Monastir, la Fédération régionale d’hôtellerie et la municipalité de Monastir, et qui consiste en l’élaboration d’un guide des circuits touristiques dans la région, décliné sur des supports papier et électronique avec un contenu multimédia.

En collaboration avec les autorités de tutelle, l’association se focalise également sur un projet d’installation de panneaux urbains dans la zone touristique, la Marina et la ville antique, moyennant un investissement de 29 000 dinars.