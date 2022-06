Une délégation allemande, conduite par Mmes Groth et Schuldt, s’est récemment rendue dans des entreprises tunisiennes et européennes du secteur automobile.

Dans ce cadre, des échanges ont eu lieu avec la Tunisian Automotive Association (TAA), ce qui a permis à la délégation d’avoir un aperçu des formations offertes au middle management d’entreprises (Parcours de formation « Senior Executive »). Ces formations sont assurées par la Tunisian Automotive Management Academy (TAMA) qui est rattachée à la TAA. La directrice de la TAMA, Mme Mejri, a quant à elle présenté les objectifs, la vision et la mission de la TAMA.

GFA Consulting Group, partenaire de mise en œuvre du projet «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises», était également présent à travers Mme El Moaz. Cette dernière a présenté à la délégation allemande les mesures de renforcement de capacités pour les entreprises nationales et européennes installées en Tunisie, particulièrement dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail.

D’autres échanges ont eu lieu avec plusieurs entreprises et partenaires du projet comme avec Bako Motors, et une visite de l’Info Point de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) a également été organisée.

La visite de cette délégation allemande s’inscrit dans le cadre du projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises » qui fait partie de l’Initiative spéciale « Formation et emploi », mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. Ce projet vise à soutenir une croissance durable et créatrice d’emplois des entreprises nationales et européennes implantées en Tunisie.