Les préparatifs logistiques et matériels en prévision des Jeux africains de plage (Hammamet – juin 2023) étaient au centre d’une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, et le président des Comités olympiques nationaux et vice-président du CIO, Mustapha Berraf, la vice-présidente du Comité olympique africain, Ferdaous Moussa.

A cette occasion, Déguiche a souligné l’importance d’œuvrer à faire de cette 2e édition des jeux une édition exceptionnelle et donner une nouvelle impulsion aux jeux de plage aux plans arabe et international, tout en veillant à faire la promotion de la Tunisie lors de cet évènement.

Un échange de vues à notamment marqué la rencontre sur les moyens d’enrichir et de dynamiser ce rendez-vous olympique en y intégrant deux nouvelles discipline, en l’occurrence, le Golf et le Skateball, outre des manifestations culturelles et touristiques voire des animations sportives telles la marche et les randonnées.