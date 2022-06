Lors d’une rencontre avec les médias et un meet-up, mercredi 15 juin 2022, au Novotel Berges du Lac 2, le site leader et référence de l’immobilier digital Mubawab a présenté les chiffres clés de l’immobilier en Tunisie. Cette présentation a été assurée par Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie.

L’entreprise qui boucle cette année, dans un contexte de redémarrage et de reprise de l’activité, ses trois années d’existence a ainsi dévoilé les études et analyses effectuées par le biais de sa plateforme.

Des événements au profit de l’écosystème immobilier

À travers cette série d’événements, Mubawab veut rendre accessible la data à l’ensemble de l’écosystème immobilier en Tunisie, réaffirmant ainsi sa position de référence de l’immobilier digital en Tunisie.

Les thématiques évoquées lors de cette conférence avaient pour ambition de mettre en avant les études et analyses effectuées à partir de la plateforme Mubawab – à l’instar du Guide de l’immobilier et du Tensiomètre Locatif – afin de présenter les chiffres clés de l’immobilier.

Cette conférence a également été l’occasion pour Mubawab de dévoiler en exclusivité les résultats de la première édition d’une étude inédite qui porte sur l’Indice des prix de l’immobilier.

En outre, Mubawab en a profité pour donner le coup d’envoi de la série d’événements ‘Immo Meet by Mubawab’. Une première édition se tient à Tunis le 15 juin pour les promoteurs immobiliers et le 16 juin pour les agences immobilières, et qui va se poursuivre dans différentes régions de Tunisie.

À travers cette série d’événements, Mubawab souhaite créer un rendez-vous incontournable qui rassemble les différents acteurs du secteur immobilier pour échanger autour d’une thématique commune à savoir les tendances du marché immobilier tunisien et le partage de la data.

Des invités de renom

Cette première édition a vu la participation de Hechmi Meliani, trésorier de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers, qui a donné un aperçu sur la santé du marché immobilier à travers différents sujets tels que l’importance de la promotion immobilière dans l’économie tunisienne, des propositions à court terme pour aider le secteur ou encore les idées clés issues de l’étude de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers et réalisée par PwC.

Fahmi Jendoubi, directeur régional nord de Attijari Bank, et Zouhier Benaoun, directeur de Groupe Bizerte de Attijari Bank, étaient également présents et ont apporté un éclairage sur le financement des projets immobiliers en Tunisie à la fois pour les promoteurs immobiliers et les particuliers.

« En organisant ce premier meet-up, Mubawab Tunisie met son savoir-faire et les compétences de ses collaborateurs au service de l’accompagnement des professionnels du domaine et de la démocratisation de la data en la rendant accessibles à tous », conclut Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie.

À propos de Mubawab

Mubawab est la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national.

Mubawab offre à ses utilisateurs un éventail d’annonces proposées par les professionnels du secteur. La notoriété de Mubawab lui vaut aujourd’hui la confiance des internautes, avec 500.000 visites par mois.

Avec un portefeuille clients de près de 400 partenaires et plus de 40.000 annonces actives, le portail est une valeur sûre pour les agences et promoteurs immobiliers en Tunisie. Mubawab, filiale du groupe EMPG, est aujourd’hui le leader incontesté sur le marché tunisien, au Maroc et en Algérie.

C’est le premier portail immobilier qui cherche à révolutionner les métiers de l’immobilier, le structurer et accompagner la dynamique que connaît ce secteur à fort potentiel.