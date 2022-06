Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 14 juin 2022 au palais de Carthage, le ministre d’Etat et ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Shakhbout Ben Nahyan Al-Nahyan.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, souligné l’engagement résolu de la Tunisie à favoriser un climat d’investissement, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a également fait part de la disposition de la Tunisie à instaurer des partenariats prometteurs et à renforcer la coopération économique et technique avec les Emirats arabes unis, dans l’objectif de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau.

Saïed n’a pas manqué de saluer le soutien apporté par les Emirats arabes unis à la Tunisie dans tous les domaines, mettant l’accent sur la nécessité de consolider davantage les liens de fraternité unissant les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples “frères”.

De son côté, le ministre émirati a exprimé, au nom de son pays, les sentiments de respect et de gratitude à l’égard du président de la République, assurant que les Emirats continuent de soutenir le processus engagé au profit du peuple tunisien.

“La Tunisie peut compter sur les Emirats arabes unis pour identifier de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement dans des domaines d’intérêt commun”, a-t-il promis.