Un atelier d’information sur les thématiques liées au programme allemand “l’Investissement pour l’emploi” a été organisé, lundi 13 juin 2022, par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), en collaboration avec la Facilité IFE (Institution financière allemande offrant des subventions).

Plusieurs acteurs économiques des secteurs public et privé ainsi que des représentants de structures d’appui à l’investissement ont participé à cet atelier.

La manifestation a pour objectif de promouvoir le programme allemand en Tunisie, qui se propose comme étant un mécanisme d’investissement œuvrant à supprimer les bannières à l’investissement et à soutenir la création d’emplois dans les pays partenaires dont la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal, d’après les initiateurs du programme.

A cet occasion, le directeur régional du programme allemand IFE (Investing For Employment), Philippe Santens a fait savoir que le plan business et de faisabilité du projet à déposer, constitue une pièce maitresse dans l’acceptation des candidatures, rappelant que la subvention accordée varie de 1 à 10 millions d’euros.

Pour sa part, le directeur du programme en Tunisie, Mounir Thraya, a souligné que l’appel à proposition est ouvert jusqu’au 30 juin et concerne les consortiums, les entreprises publiques et privées, ajoutant que l’appel reste ouvert aux divers acteurs d’investissement et vise essentiellement l’aide à l’intégration et à l’emploi.

Le programme n’exclut, en effet, aucun secteur et concerne les projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois ou générateurs de revenus ainsi que les projets à but lucratifs avec un impact sur la création d’emplois, a encore dit M. Thraya.

Lors de cet atelier, les interventions des participants se sont focalisées sur les aspects techniques, les conditions d’éligibilité et les activités concernées, les délais de candidatures et possibilités de leur extension, les catégories des projets subventionnés par IFE, les critères d’admissibilité du demandeur de subvention, les conditions et critères liés aux projets subventionnés, les modalités de candidature et évaluation des projets…