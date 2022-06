S’inscrivant sur sa feuille Stratégique 20-24 et dans le cadre de l’axe de la Transformation digitale, qui vise à doter la banque d’un système d’information moderne, performant et résilient, Banque Zitouna a réussi, le lundi 06 Juin 2022, le GO LIVE de son projet stratégique de migration de son SI, et passer ainsi à la toute nouvelle release de T24 R20 TAFJ.

Ce grand projet d’entreprise, entamé en 2020, consiste à moderniser toute l’architecture technique en vue de mettre en place une nouvelle plateforme encore plus performante, à la pointe de la technologie et en alignement avec les bonnes pratiques en matière de gouvernance, normes et standards IT.

Cette Migration a touché près de 2 500 Process Métiers et pratiquement toute l’activité bancaire, notamment : le Commercial, l’Etranger, le Financement, la Comptabilité, les moyens de Paiement, la Trésorerie et la Monétique. Le déploiement de cette nouvelle version a été achevé, avec succès, après un grand travail de répétitions générales impliquant tous les corps de métier de la Banque.

A travers cette migration, la banque s’est dotée d’une nouvelle architecture système lui offrant une avancée technologique qui permettrait de :

Etoffer l’offre des produits et services digitaux au profit de la clientèle Retail et Corporate,

Booster la réactivité de la banque vis-à-vis des nouveaux besoins de ses clients en améliorant le « Time to Market »,

Renforcer la haute disponibilité du système, au profit d’une expérience client connectée et digitale,

Se préparer à l’adoption des nouvelles normes et standards internationaux en l’occurrence en matière de IFRS, notation et gouvernance des risques,

Privilégier une ouverture sur l’écosystème et les plateformes de paiements, e-commerce et e-business nationaux conformément aux exigences de l’open-banking,

Cette réalisation témoigne également de la capacité de banque à mener les grands projets avec succès, appuyée par une culture enracinée pour l’agilité et la gestion des projets. Certainement cela est grâce à la richesse de son capital humain, capable de relever les défis et les challenges et ce depuis le démarrage de la banque en 2010. Cette Migration est une première en Tunisie voire même à l’échelle Africaine, en termes d’adoption des nouvelles technologies en l’occurrence celles de Temenos.

Banque Zitouna confirme, ainsi, son orientation stratégique d’être une Banque Leader sur tous les plans et à la recherche continue du développement et de l’innovation, afin de suivre les tendances technologiques les plus récentes, et à même de faire de la technologie un levier pour son plan de développement et de sa pérennité.