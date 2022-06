Le Forum a appelé à la nécessité d’adopter de nouveaux choix environnementaux qui seraient régis par un cadre législatif garantissant leur mise en œuvre et conformes aux traités internationaux signés par l’Etat tunisien et aux acquis de la constitution de 2014.

Il a exhorté les autorités à “alerter sur les dangers qui guettent l’environnement et à œuvrer pour les éviter tout en travaillant à garantir les principes d’égalité et de justice environnementale et à préserver les droits environnementaux de tous sans exception”.

Ce dimanche, le monde célèbre la Journée mondiale de l’Environnement, decrétée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et organisée chaque année le 5 juin depuis 1973 sous le slogan “Une seule Terre”, le même de la conférence de Stockholm de 1972.

Cinquante ans plus tard, cette vérité est toujours d’actualité et la planète Terre qui est notre seule maison a toujours besoin d’un changement environnemental transformateur à l’échelle mondiale.

La campagne de cette année met en lumière les actions en faveur du climat, de la nature et de la pollution, tout en encourageant chacune et chacun, partout, à vivre de manière durable.

Ces dernières années, la nature est en état d’urgence, car pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 °C au cours de ce siècle, nous devons réduire de moitié les émissions annuelles de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

“Si nous n’agissons pas, l’exposition à la pollution atmosphérique au-delà des normes de sécurité augmentera de 50 % au cours de la décennie et les déchets plastiques déversés dans les écosystèmes aquatiques tripleront d’ici environ 2040”, alerte le PNUE. “Nous devons agir de toute urgence pour résoudre ces problèmes pressants, ce qui rend la campagne “Une SeuleTerre” et son objectif de vivre durablement en harmonie avec la nature, plus pertinents que jamais”.