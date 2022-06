Une nouvelle station pilote de dessalement d’eau d’irrigation par voie thermique (Energie solaire) a été inaugurée, jeudi, dans une ferme agricole à Gabès-Sud, et ce dans le cadre d’une coopération entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La nouvelle station, dont le coût total est d’environ 120 mille dinars, est destinée à l’irrigation de certaines cultures nouvellement développées dans la région, notamment les fraises.

Le directeur de l’énergie à l’Agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME), Nafaa Bakkari, a indiqué que l’usage de l’énergie solaire dans le procédé de dessalement de l’eau contribuera à la réduction du coût énergétique et permettra aux agriculteurs de la région d’investir dans de nouvelles plantations en particulier les agrumes et les fraises.

Pour sa part, l’ingénieur en chef à l’Agence de promotion des investissements agricoles, Kaouther Kouki, a mis l’accent sur l’importance de l’accord-cadre qui existe entre l’agence et l’ANME pour la coopération dans les projets agricoles qui font usage des énergies propres, notant que l’APIA encourage l’utilisation de ces énergies non seulement dans le pompage et le dessalement de l’eau mais également au niveau des industries de transformation.