Une licence internationale en eau et environnement sera lancée au sein de l’Institut supérieur des Sciences et Technologies de l’environnement (ISSTE), en vertu d’une convention d’application et de coopération signée le 31 mai 2022 entre l’Université de Carthage, l’Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’environnement (ISSTE) de Borj Cedria, le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Cette licence a pour but de promouvoir la modalité académique, ainsi que les expériences de recherches permettant notamment les acquisitions de compétences en matière de ressources hydriques et risques.

Elle vise également à créer un cursus original de licence internationale en eau et environnement couvrant de manière élargie, complémentaire, pluridisciplinaire l’enseignement théorique et pratique de gestion et de sécurité des ressources hydriques et de l’environnement.

La Tunisie figure parmi les pays où la pression hydrique ne cesse de s’accentuer. D’après le directeur général du bureau de planification et des équilibres hydrauliques au ministère de l’Agriculture, Hamadi Hbaib, l’offre en eau en Tunisie est passée de 1 000 m3 par an en 1968 à 430 m3 par an actuellement.

Le pays est en train de finaliser la vision et la Stratégie du secteur de l’eau à l’horizon 2050 “EAU 2050”. Ce projet qui prendra fin en juin 2022, consiste à doter le gouvernement d’une vision et d’une stratégie à long terme, déclinées en plans d’action pour le développement et la gestion durable du secteur de l’eau.