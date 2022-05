Le champion paralympique tunisien, Walid Ktila, a remporté trois médailles d’or au meeting Nottwil en Suisse (26-28 mai en cours).

Ktila s’est imposé lors des épreuves du 200, 400 et 800m (T34) pour imposer de nouveau son leadership dans la discipline (course en chaise roulante).

Le Tunisien (36 ans) avait remporté les derniers jeux paralympiques de Tokyo en raflant l’or du 100 et 800m, totalisant six médailles paralympiques à son actif (5 or et 1 argent).

Il compte, également, 12 médailles d’or en championnats du monde avec des records mondiaux aux 200, 400 et 1500m (T34).