Le Real Madrid, détenteur de la Liga espagnole de football et qualifié pour la finale de la Ligue des champions d’Europe, est le club le mieux valorisé en Europe, avec plus de trois milliards d’euros, selon le rapport annuel dévoilé jeudi 26 mai 2022 par Football Benchmark.

Pour la quatrième année de suite, le club merengue préserve son statut de leader européen, et est valorisé par les analystes à 3,2 milliards d’euros, soit une progression de 9% par rapport à 2021. Cette constance s’explique par “un succès sportif et commercial continu”, avance Andrea Sartori, président-directeur général de Football Benchmark.

Le club espagnol est l’un des rares à avoir enregistré un bénéfice net pendant les deux saisons perturbées par la pandémie de Covid-19, note Football Benchmark, mais le Real n’a pas encore retrouvé sa valorisation record de 2020 (3,5 milliards d’euros).

Le Real devance dans ce classement, établi en prenant en compte notamment les résultats financiers, les recettes commerciales et la valeur des effectifs, Manchester United (2,9 milliards d’euros, +8% sur un an).

Le grand rival espagnol du Real, le FC Barcelone, a glissé de la 2e à la 3e place, avec une valorisation de 2,8 milliards d’euros, en recul de 9% par rapport à 2021.

Suivent le Bayern Munich (2,7 milliards d’euros, +5% sur un an), Liverpool (2,6 milliards d’euros, +12% sur un an) et Manchester City (2,5 milliards d’euros, +14% sur un an).

La Premier League anglaise truste le classement avec 10 clubs (dont quatre dans le top 10) représentés sur 32, alors que la Liga espagnole compte six représentants, la Serie A italienne sept et la Bundesliga allemande trois.

La valorisation globale des 32 clubs les plus importants d’Europe s’est établie à 37 milliards d’euros en 2022, soit un bond de 10% par rapport à 2021, alors que ce chiffre avait plongé de 15% entre 2020 et 2021 en raison du Covid-19.