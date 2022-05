Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a décidé de fermer toutes les structures privées de formation professionnelle qui ne respectent pas les cahiers des charges réglementant cette activité.

Dans une communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère indique qu’il poursuivra en justice les structures qui violent la loi et qu’il va continuer à combattre les structures anarchiques.

Objectifs recherchés : réglementer la formation professionnelle assurée par les privés, garantir la crédibilité des diplômes délivrés par ces structures et protéger les apprenants contre tout abus.

Le ministère ajoute qu’il est en train de suivre de près les structures qui assurent une formation professionnelle de manière informelle, notamment celles qui ne répondent pas aux besoins du marché de l’emploi. Il s’agit particulièrement de celle (formation) qui touche à la santé et aux spécialités paramédicales, et ce en raison de leur impact négatif sur la santé et la sécurité des gens.

ABS