L’activité touristique dans le gouvernorat de Sousse a enregistré, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 10 mai 2022, une augmentation remarquable au niveau du nombre des arrivées, des nuitées et du taux d’occupation des unités hôtelières par rapport à la même période de l’année dernière.

En effet, depuis janvier 2022, 169 610 touristes ont visité la zone touristique Sousse-Kantaoui contre seulement 69 780 une année auparavant, soit une hausse de plus de 143%, selon les chiffres fournis par le Commissariat régional du tourisme à Sousse.

La région a également connu une évolution de près de 188% en nombre de nuitées, lesquelles sont passées de 139 272 au cours des 5 premiers mois 2021 à 400 633 nuitées depuis le début de l’année, indique le délégué régional du tourisme à Sousse, Taoufik Gaied.

Il a ajouté que de plusieurs indicateurs confirment le retour en force de la destination touristique tunisienne après le ralentissement du marché mondial du tourisme en raison de la pandémie du coronavirus.

Dans ce sens, il estime nécessaire d’encourager la création de nouveaux types d’hébergement tels que les auberges, les résidences et autres maisons d’hôtes en milieu naturel, appelant à faciliter la connexion de l’aéroport d’Enfidha-Hammamet avec le reste des gouvernorats via le métro et les taxis individuels et collectifs.