Tunisia Investment Forum 2022 : Le DG de la FIPA en tournée promotionnelle en Europe

Un roadshow promotionnel de la 20ème édition du “Tunisia Investment Forum” prévue les 23 et 24 juin 2022 à Tunis, auprès des investisseurs européens, a été lancé par la FIPA-Tunisia du 17 au 20 mai 2022, en Italie (17 mai), en Allemagne (18 mai), en France (19 mai) et à Madrid en Espagne (20 mai).

Ce roadshow présidé par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, vise à faire découvrir aux hommes d’affaires, professionnels et opérateurs économiques actifs dans ces pays la situation actuelle et le climat des affaires en Tunisie, de promouvoir la Tunisie en tant que site attractif pour l’investissement et une plateforme d’extension vers l’Europe et l’Afrique.

En outre, ce Roadshow vise à présenter l’état d’avancement des préparatifs du TIF.

Dans le cadre de ce roadshow, le ministre de l’économie et de la planification, l’ambassadeur de la Tunisie en Italie, le consul Général de la Tunisie à Milan, le DG de FIPA-Tunisia et le représentant de FIPA-Milan ont rencontré, le 17 mai, une vingtaine de hauts responsables représentants de grands groupes industriels Italiens tels que Iveco Group, Clerprem , U-Power, Telecom Italia, Sparkle, Groupe Marcegaglia, Sparco, Eurotranciatura, Miroglio group, EffeEmme, Montello…

Lors de cette rencontre, le ministre a mis l’accent sur les atouts de la Tunisie en tant que site d’investissement privilégié et une destination phare pour les affaires de par son positionnement géostratégique et ses avantages concurrentiels.

Il a également présenté les différentes réformes économiques et les efforts entrepris par la Tunisie pour réussir sa transition économique et s’assurer une visibilité pertinente sur la scène internationale.

Le 18 mai, le ministre s’est rendu à Munich où il a rencontré nombre de responsables d’entreprises industrielles opérant dans les divers secteurs et visité l’un des plus grands groupes automobiles internationaux pour débattre des opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie dans ce domaine.

Le ministre s’est aussi entretenu à Munich avec la ministre des Affaires européennes et des Relations régionales de Bavière sur les moyens de développer davantage la coopération et les échanges économiques entre les deux pays.