A 98 ans, M’hamed Driss, fondateur de “Marhaba Hotels“, groupe de sociétés touristiques, de santé et de promotion immobilière et industrielle, tire sa révérence. C’est donc toute l’économie tunisienne qui est affectée par cette disparition. Et l’Etoile sportive du Sahel (ESS) perd ainsi premier sponsor et premier supporteur.

Selon nos confrères de Réalités Online, «… l’histoire (de cet homme hors du commun, ndlr) a commencé au début des années 70 avec le lancement, au cœur de la ville de Sousse, d’une petite unité hôtelière baptisée “Marhaba“ d’une capacité d’accueil de 50 lits. Une unité qui, au bout d’un temps record (une année), s’est transformée en un hôtel immense de 900 lits. Refusant de dormir sur ses lauriers, ce fils d’un instituteur promettait de poursuivre son chemin avec ténacité et persévérance… Les établissements hôteliers se multiplient pour former la chaîne Marhaba hôtels qui va jouir d’une notoriété internationale ».

De fil en aiguille, le groupe se consolide pour embrasser les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’industrie et de la promotion immobilière.

Voyant sa santé décliner, il ne tarder pas à confier, avec un œil de superviseur, les rênes de son groupe à ses filles, entre autres l’ancienne députée Zohra Driss.