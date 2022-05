Des rencontres destinées à promouvoir le Forum de l’investissement de Tunisie (TIF) auprès des investisseurs et autres opérateurs économique sont organisées du 17 au 20 mai 2022 à Madrid, Milan, Munich et Paris à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisie).

C’est ce qu’indique le ministère de l’Economie et de la Planification, qui ajoute que ces rencontres ou roadshow, dirigées par le ministre de l’Economie et de la Planification, en personne, Samir Saïed, et le directeur général de FIPA-Tunisie, Abdelbaset Ghanmi, sont destinées à faire connaître l’importance d’assister à ce forum pour s’informer sur les opportunités d’investissement et de développement des affaires et des partenariats, les spécificités du site tunisien et les avantages comparatifs.

A noter que l’Agence FIPA Tunisie organise la 20ème édition du Forum de l’investissement en Tunisie, les 23 et 24 juin 2022, à Tunis sous le thème “Tunisie, réformes et compétitivité”.

Organisé en partenariat avec la Banque mondiale, le Forum a pour objectif de ” mettre en lumière les dernières mesures portant sur l’environnement des affaires et de présenter les activités compétitives qui font de la Tunisie une base de développement productive et pérenne, pour les entreprises internationales”, fait savoir la FIPA.

Selon la FIPA, cette 20e édition prévoit la mise en place d’une plateforme électronique dont l’objectif est d’organiser des rencontres multisectorielles ciblées entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues étrangers, afin d’optimiser la venue de ces derniers en Tunisie.

Il est à rappeler que cette 20e édition devait se dérouler en juin 2021, mais reportée pour cause de pandémie de Covid-19.